Eesti ettevõte kutsub Eesti ettevõtteid looma firmat Lätti: seal on odavam äri teha kui siin

Kodumaine äriteenuste konsultatsioonifirma 1Office pakub Eesti ID-kaardi omanikele ning e-Residentidele võimalust kiirelt ja lihtsalt asutada oma ettevõte Lätis. Eelmise aasta lõpus avatud teenus aitab ettevõtetel Läti turule laieneda digitaalse allkirja abil vaid paari tööpäeva jooksul, vältides sealjuures keerulist bürokraatia kadalippu.

1Office Grupi tegevjuht Ragnar Everesti sõnul on Eesti ettevõtjatel oma tegevuse Läti suunal laiendamine igati loogiline samm. "Läti on meile lähedal nii geograafiliselt kui ka kultuuriliselt. Omades kogemust Eesti turult on sealset tarbijakäitumist oluliselt lihtsam ette ennustada, kui mõnel kaugemal turul. Lisaks on Riia ka Baltikumi logistikakeskus, kus on hea ühendusega lennujaam ning Lätis kokku kolm suurt sadamat, mis on paljude valdkondade puhul võtmetähtsusega."

1Office avas oma Läti kontori juba 2016. aasta lõpul. "Otsus kontori Lätis avamiseks oli lihtne, sest meie kliendid küsivad selle turu kohta sageli. Nüüdseks oleme erinevate klientide vajadusi arvestades Lätis ettevõtte asutamise erinevad variandid korduvalt läbi teinud ja saame järjest paremini aru, et vajadus teenuse järgi on suur, sest dokumendid, mida esitama peab, on suures osas lätikeelsed," sõnas Everest.

Ettevõtte registreerimiseks on vaja esitada läti keeles mitmeid dokumente, sh registreerimisvorm, otsus ettevõtte alustamise kohta, põhikiri, tõend riigilõivu maksmise kohta jpm. Samuti peavad mõningad neist olema notariaalselt kinnitatud või digitaalselt allkirjastatud. 1Office'i kontor Lätis teeb kliendi eest kõik vajalikud toimingud koheselt äri alustamiseks. Selleks on vaja täita lühike ankeet, pärast mida saab jurist vormistada vajalikud lätikeelsed dokumendid ning saadab need siis kliendile Eesti ID-kaardiga digitaalselt allkirjastamiseks tagasi. "Olenevalt vajadusest registreeritakse ettevõte isegi ühe tööpäeva jooksul," kinnitas Everest.

Everesti hinnangul on Läti tööjõud kõrgelt motiveeritud ning enamasti hea keeleoskusega. "Sealjuures on aga Läti keskmine palgatase võrreldes Eestiga oluliselt madalam. Kokkuvõttes on Lätis äri alustamine tunduvalt odavam, kui Eestis," lisas ta.