Eesti ettevõte lööb ühisrahastuse toel käed Euroopa pangandushiidudega

Eesti finantstehnoloogia ettevõte Investly alustas kapitali kaasamist Suurbritannia ühisrahastuse platvormi Seedrs vahendusel. Eesmärgiks on kaasata vähemalt 500 000 naela rahastamaks partnerpõhise ärivõrgustiku väljaarendamist pankade seas. Selle nädala lõpuni saavad panustada vaid Investly investorite kogukonna liikmed. Peale seda avaneb investeerimisvõimalus ka kõigile teistele huvilistele.

Ettevõtte äritegevuse ulatusliku laiendamise katalüsaatoriks on Euroopa Liidu makselahenduste direktiivi PSD2 jõustumine 2019. aastal. Suurbritannias rakendub direktiiv juba tänavu I kvartalis. Investly tegevjuht Siim Maiveli sõnul loob uus raamistik idufirmade ja pankade koostööks erakordse võimaluse.

"Direktiivi kohaselt ei saa pank takistada kliendi andmete edastamist teistele finantsteenuste pakkujatele juhul, kui andmete väljastamiseks on luba kliendilt. Uudses olukorras on pangad huvitatud, et neil oleks strateegilised partnerid igas äriniššis. Vastasel juhul võib pank uuest tarneahelast välja jääda. Panga huvi on ikkagi teha klientidele parimaid pakkumisi, kuid iga vajalikku teenust ei pruugi nad ise pakkuda. Kui osade teenuste osas säilib panga roll finantsteenuste pakkujana, siis teiste teenuste osas võib pank olla vahendaja ehk infrastruktuuri pakkuja rollis. Meie eesmärgiks on saada strateegiliseks partneriks juhtivatele pankadele nii Suurbritannias kui Põhjamaades. Mõistagi võimaldab see meie ärimahte märkimisväärselt kasvatada," rääkis ta.

Euroopa Liidu uuest makselahenduste direktiivist tuleneva võimaluse ärakasutamiseks, alustas Investly ettevalmistustöid mullu kevadel. 2017. aasta suvel valis Suurbritannia finantstehnoloogia kiirendi Open Up Challenge Investly kahekümne idufirma hulka, kelle arendustöid rahastati 50 000 naela ulatuses.

Tänaseks on Investly lõpetanud tehniliste ettevalmistuste etapi oma tehnoloogia integratsiooniks mitmete rahvusvaheliste pankadega - nende hulka kuuluvad Barclays, HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland ja Santander. Järgneb äriliste läbirääkimiste faas. Ärilised läbirääkimised on algatatud veel kahe Põhjamaades tegutseva pangaga, kes pöördusid Investly poole omal initsiatiivil.

Lähtuvalt partnerpõhise äri laiendamisest on Investly tugevdanud meeskonda. Detsembris alustas Investly arendusjuhina tööd kogenud finantstehnoloogia ekspert Calum Cameron, kes on Eestis tuntud Euroopa juhtiva B2B ärikiirendi Startup Wise Guys käivitaja ja juhina. Varasemalt on ta töötanud tipp-spetsialistina erinevates rahvusvahelistes pankades ja tehnoloogia ettevõtetes nagu ABN Amro, BNP Paribas, Fuijitsu ja Royal Bank of Scotland.

Ühisrahastuse vooru eel hinnatakse Investly turuväärtust 6,64 miljonile naelale. Suurim osalus kuulub ettevõtte asutajale Siim Maivelile. Investly investorite hulgas on rahvusvaheline riskikapitalifond Speedinvest, kes on investeerinud ettevõtetesse nagu Holvi, n26, Curve, Loot, Iyzico, kuid ka eraisikud nagu Sonny Aswani - kelle portfelli kuuluvad teiste seas ka Guardtime, LeapIN ja Monese.

Investly pakub arvete rahastamise teenust peamiselt väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, aidates vabastada käibevahendid pikkade maksetähtaegadega arvete alt.