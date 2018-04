Eesti ettevõtja valib naabrist kallima auto

Kui Lätis ja Leedus on ettevõtete liisitud auto keskmine kogumaksumus 29 000 eurot, siis Eestis eelistatakse veidi kallimaid sõidukeid. Eesti ettevõtja valib auto, mille keskmine hind on 31 000 eurot, selgub Swedbanki analüüsist.

Balti riikide ettevõtjad ostavad peamiselt Volkswageneid, Škodasid ja Toyotasid. Need moodustavad enam kui ühe kolmandiku kõikidest eelmisel aastal liisitud sõidukitest.

2017. aastal sõlmis Swedbank Eestis kohalike ettevõtetega hulganisti autode liisingulepinguid, mille koguväärtus oli ligikaudu 126 miljoni eurot. Leedus rahastati autosid samal perioodil ligikaudu 57 ja Lätis 55 miljoni euro eest.

Leedus liisitakse enim uusi autosid

Uute autode liisimise poolest on Balti riikidest esirinnas Leedu. 74% Leedu ettevõtete liisitud autodest olid uued. Läti ettevõtetel oli see näitaja 68% ja Eestis 54%. „Oleme märganud, et kui Baltikumis tegutsev ettevõtja vahetab ametiautot, võtab ta üha sagedamini liisingusse uue sõiduki. Uute autode osakaal kasvas Lätis 8%, Leedus 4% ja Eestis 2% võrra,“ rääkis Swedbank Liisingu juhatuse liige Heli Silluta.

Silluta sõnul liisitakse Eestis autosid ja tarbesõidukeid üldjuhul neljaks aastaks. Sarnane suundumus on valdav ka teistes Balti riikides.

2017. aastal kasvas Eestis ja Lätis juriidiliste isikutega sõlmitud liisingulepingute koguarv eelmise aastaga võrreldes vastavalt 11% ja 19% võrra. Leedus jäi sel perioodil sõlmitud liisingulepingute koguarv samale tasemele.