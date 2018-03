Eesti ettevõtjad: „Made in Estonia” peab hakkama lõpuks midagi tähendama

Ettevõtjad nägid konverentsil endiselt ühe suure murekohana Eesti vähest tuntust ja siinkohal tähtsustati riigi rolli. Koondunud Tere ja Farmi piimatööstuse juht Katre Kõvask rääkis, et Aasia puhul on puudus uste avamisest ning seal on ettevõtjal vaja abi suhete loomisel ja litsentside taotlemisel. „Lisaks peab „Made in Estonia” hakkama midagi tähendama,” ütles ta. Est-For Invest OÜ juhatuse liige Margus Kohava lisas, et riik peab looma ettevõtja jaoks stabiilse ja investeerimiseks soodsa keskkonna. „Tegelikult võiks korraldada nii, et ei oleks tunnet, nagu valimised oleksid iga kahe aasta tagant ja iga poole aasta tagant hakatakse nendeks valmistuma,” ütles ta. Üheskoos nõustuti, et riik ja ettevõtjad peavad tegema rohkem koostööd, et uutel turgudel uksi avada.