Eesti ettevõtjad on uute töökohtade loomisel kõige optimistlikumad Euroopas

Väike- ja keskmiste ettevõtete toetamiseks loodud ülemaailmse võrgustiku Enterprise Europe Networki küsitluse tulemuste järgi on Euroopa ettevõtjad uut aastat prognoosides enesekindlamad, seda nii käibekasvatamise, turuosa laiendamise kui töökohtade loomise puhul. Eesti ettevõtjad on uute töökohtade loomisel kõikidest liikmesriikidest kõige optimistlikumad.

Täna, 20. novembril saab Tallinnas avalöögi Enterprise Europe Networki aastakonverents, mille avavad kõnedega president Kersti Kaljulaid ja Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip. Konverents toob Eestisse ligi 800 ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna eksperti, kes kõik tegutsevad igapäevaselt selle nimel, et aidata ambitsioonikatel väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel kasvada.

„Ükski tööstussektor, ükski valitsus, ükski ettevõte, olenemata oma suurusest ei saa olla oma tegevuses jätkuvalt edukas ilma digitaliseerimise ja innovatsiooni poole püüdlemata," ütles Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip. „See loomulikult ei ole lihtne, mistõttu Euroopa Liidu poliitika keskendub iduettevõtete ning väike-ja keskmise suurusega ettevõtete puhul just nende kasvuprotsessi soodustavatele aspektidele. Selliste ettevõtete ideed on tihti just need, mida Euroopa oma majanduskasvuks vajab," lisas ta.

Ettevõtted on hakanud peale majanduskriisi taas pead tõstma. Võrgustiku tehtud küsitluse tulemused näitavad, et ettevõtjad üle Euroopa püüavad üha rohkem panustada innovatsioonile ja näevad positiivseid väljavaateid ettevõtte kasvu ja töökohtade loomisesse. Eesti väljavaade selles osas on üle keskmise tulemusega võrreldes teiste riikidega. Lausa 53% vastanutest uskus, et järgmisel aastal loovad nad uusi töökohti.

„Näeme, et Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtted otsivad üha rohkem võimalusi laieneda uutele turgudele," kinnitas kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts. „Tööjõupuudus on Eestis üha vähenemas ning Euroopa Liidu tugi pakub ettevõtjatele täiendavat julgust oma äri kasvatamiseks ja seejuures uute töökohtade loomiseks," selgitas ta.

Enterprise Europe Networki eesmärk on aidata ettevõtjatel leida välismaalt uusi koostööpartnereid, siseneda uutele turgudele ja saada rahastust oma ettevõtte edendamiseks. Eestis on mitmeid ettevõtteid, kes on just tänu võrgustikule suutnud oma ettevõtet oluliselt kasvatada. Üks nendest on Timbeco Woodhouse OÜ, kes peale mitmeid ebaõnnestunud püüdlusi sisenda Rootsi turule, saavutas selle just tänu võrgustiku abile.

„Osalesime ühel kaubanduskoja ja Europe Networki korraldatud kontaktreisil Rootsi, kus muuhulgas kohtusime Faluni omavalitsuse esindajatega. Reeglina ei ole meil omavalitsustele midagi pakkuda ja nende hangetele on raske kui mitte võimatu üldsegi kvalifitseeruda," selgitas Timbeco müügijuht Oliver Immato. „Tänu sellele kohtumisele ja väga suure pingutuse tulemusel õnnestus meil nende riigihankel osaleda ja ka võita. Tänaseks oleme sinna ehitanud nii vandekodu kui lasteaia," lisas ta.