Eesti ettevõtjad šokis. Ukraina pani meid salaja kahtlaste riikide nimekirja

Vaevalt on Burundi ärimeestel sellest sooja või külma, aga meie omadel küll. Eesti ettevõtja Andres Lumi viib Eestist Ukrainasse mööblit ning tegeleb seal selle jae- ja hulgimüügiga. Aasta alguses sai ta šoki, kui soovis teha tavapäraseid ülekandeid Ukraina firmast Eestisse. Pank andis mõista, et enne nad valuutat ei konverteeri, kui firma läbib põhjaliku kontrolli. „Kuidas nii?” mõtles Lumi, kes on juba aastaid Ukrainas äri ajanud. Selgus, et Ukraina oli vaikselt ja Eesti riigile teada andmata pannud Eesti offshore-riikide nimekirja. Otsuse number on kiretu 1045, aga nimekirja sattumine tähendab Eesti ettevõtetele katastroofi.