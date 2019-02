Eesti ettevõtted osalevad Araabia Ühendemiraatides kahel ärimessil

„Nii Gulfoodi kui IDEXi puhul on tegu vaieldamatult vastavate valdkondade tippsündmustega. Gulfoodi loetaksegi maailma suurimaks toidumessiks,“ ütles EASi ettevõtluse keskuse juht Tanel Rebane ning lisas, et Pärsia lahe piirkond on väga kiiresti arenev ja just kaitsetööstus ning toidusektor on sealsetest turgudest väga huvitatud.

Teist aastat järjest Gulfoodil osalev imikutele mõeldud piimasegude tootja Solbritt esindaja Jane Suitsu sõnul investeerivad nad palju tootearendusse, et olla innovaatiline ning kuuluda maailma tipptegijate hulka. „Kuna meie tooted vastavad ka araabia maade nõudmistele ja omavad halal sertifikaati, siis oleme valmis laienema ka Lähis-Ida turgudele ning suurim rahvusvaheline ekspordimess on selleks just parim platvorm,“ rääkis Suits ettevõtte ambitsioonidest.

Innovatiivsete ja uudsete toodete jaoks on Gulfoodil eraldi ala ning sinna valiti ka Kelly Bar kohukesed ja Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse Elsavie tootesari, kuhu kuuluvad mikrobioomi analüüs ja kiudainerikkad toidulisandid.