Eesti firma ostis Norra suuruselt teise liistutootja

Eesti puidutööstusfirma Combiwood OÜ, mille põhitegevus on värvitud puitliistude tootmine, ostis Norra suuruselt teise liistutootja Barkeviki.

Combiwood omandab 60% ettevõttes Baros AS, mis on omakorda 100%ga Barkevik Bruk Asi ja Olaf Olsen Snekkerfabrikk ASi omanik, kirjutab Äripäev.

„Combi Group on avaldanud mulle muljet oma efektiivse ärikultuuri ja efektiivse tootmisviisiga,“ ütles turundusjuht Thor Linberg pressiteate vahendusel, kiites firma väärtusahela ülesehitust, mis on taganud tugeva konkurentsieelise. Barkevikil on omalt poolt toodang, mis vastab Norra turu vajadustele. Ühiste jõududega suudetakse klientidele tagada parim teenindus ja tootevalik ja püsida konkurentsis, kinnitas Linberg.

OÜ Combiwood on Eesti puidutööstusfirma, mis alustas tegevust 2004. aastal. Ettevõtte põhitegevus on värvitud puitliistude tootmine. Combiwood toodab aastas 40 miljonit jooksvat meetrit värvitud liiste. Firmas töötab üle 150 inimese ja firma 2015. aasta käive oli kodulehe andmeil 30 miljonit eurot.

Loe pikemalt Äripäevast.

Combiwoodi omanikud on Toomas Mets ja Virko Lepmets, kes osalevad ka Tartu lähedale plaanitava puidurafineerimistehase miljardiinvesteeringus.