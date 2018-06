Eesti firma toob jagamismajandusse jõude seisvad ruumid

Tohutu hulk kinnisvara seisab pidevalt tühjalt. Jutt on majadest, mis on väga kenad ja kasutuses, kuid mille mõnd ruumi kasutatakse ainult väike osa päevast või ainult õhtuti. Investeeringud on tehtud, aga ruum seisab jõude. Eesti firma soovib seda muuta ja lubab leida neile ruumidele kasutuse.