Eesti firma ütles ära koostööst Amazoniga. Miks selline otsus?

Eesti pakirobotite tooja Cleveron pidas koostööläbirääkimisi e-kaubandushiiu Amazoniga, kuid ettevõtte omaniku Arno Küti sõnul otsustati koostööst loobuda, kirjutab Äripäev.

"Need läbirääkimised kestsid mitu aastat, aga me loobusime," ütles Arno Kütt täna Äripäeva raadiosaates "Äripäeva persoon". Tema sõnul algasid kõnelused Amazoniga ammu enne, kui hakati otsima koostööd WalMartiga, kellele Cleveronpraegu pakiroboteid valmistab.

"Nendel tingimustel, mida nemad pakkusid, me ei olnud valmis edasi minema," kinnitas Kütt, et otsus tuli eestlaste poolt. Põhjus oli selles, et Amazon tahtis omale kogu tootmist ja kõiki õigusi. Ent Cleveroni põhimõte on Arno Küti sõnul anda välja oma tooteid enda kaubamärgiga, nii et kõik intellektuaalse omandi õigused ja patendid kuuluvad ettevõttele. "Seal me ei leidnud ühist keelt ja jäi asi katki," sõnas ta.

