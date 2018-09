Eesti firma võitis maineka disainiauhinna koos Adidase ja Sony Musicuga

“Ühendkuningriik on USA kõrval üks meie suurimaid turge, seetõttu on selle auhinna saamine väga positiivne üllatus,” sõnas Toggli tegevjuht Krister Haav. “Kuna meil on UKs palju rahvusvahelisi kliente – suuremas osas just turundus- ja loovagentuuride hulgas – otsustasimegi ka uue digitaalse näo sealt tellida.”

“Selle aasta võitjate seas olid erinevates kategooriates veel näiteks adidase UltraBOOST XENO jooksutossude Instagrami Story ja Sony Musicu Judas Priesti 18. albumi kampaania, nii et oleme heas seltskonnas,” rääkis Krister Haav. “Koostöö ToyFight disainiagentuuriga oli algusest peale produktiivne ning nad mõistsid väga hästi, mida meil vaja on. Uus visuaalne identiteet on kvaliteetne, professionaalne ja samas mänguline – peegeldab hästi meie olemust ning nagu aeg on näidanud, töötab hästi ka meie kliendi sihtgrupi peal.”

BIMA on vanim ja prestiižseim digitaalauhind Ühendkuningriigis. BIMA auhind esindab digitaalrevolutsiooni tippu ning selle eesmärk on julgustada muudatusi Briti digitaalsektoris äri-, kultuuri- ja ühiskonna valdkonnas.