Eesti firmad tegid Euroopa Liidu agentuurile miljoniarenduse

Tarkvarafirmade TripleDev ja Trinidad Wiseman poolt moodustatud konsortsium sõlmis eelmise aasta sügisel 960 000 eurose lepingu infosüsteemide arendamiseks Euroopa Liidu agentuuriga ACER. Nüüdseks on esimesed valminud tarkvaramoodulid tellijale üle antud.

ACERi ülesandeks on edendada vaba konkurentsi EL energiamajanduses – see annab tarbijatele laiema valiku energiatarnijate osas ning suurendab elektri ja maagaasi tarnekindlust. Osana oma ülesannetest kogub ja töötleb ACER andmeid EL liikmesriikides teostatavate energiasüsteemi taristuprojektide kohta. Ühe näitena sellisest projektist võib tuua mõne aasta pärast Eestit ja Soomet ühendava gaasitoru Baltic Connector, mis vähendab Eesti sõltuvust idanaabri gaasitarnetest.

TripleDevi ja Trinidad Wisemani poolt tarnitud tarkvara annab ACERile keskse platvormi gaasi ja elektri taristuprojektide alaseks infotöötluseks. Uus platvorm võimaldab efektiivselt jälgida üle-euroopalise tähtsusega projektide kulgu ja nendevahelisi seoseid ning anda kasulikku sisendit Euroopa energiaturgu puudutavate strateegiliste otsuste kujundamisel. Plaanis on rida jätkuarendusi, sh. taristuprojektide kaardipõhine visualiseerimine ning andmete avaldamine Euroopa avalikkusele. Konsortsiumipartnerite poolt on projektitiimis osalemas 6 spetsialisti.

TripleDevi partneri ja juhatuse liikme Marek Põldeotsa sõnul ei ole hind tarkvarahangete puhul enam määrav. ”Rõõm on näha, et Eesti tarkvarafirmad on võimelised võitma projekte üle-euroopalises konkurentsis ning määrav ei ole sealjuures mitte odav hind, vaid tugev tehniline pädevus ning tõendatud võimekus teha koostööd rahvusvahelisel tasemel,” lausus Põldeots.

Trinidad Wisemani tegevjuhi Ander Tenno sõnul moodustavad nad TripleDeviga väga hea meeskonna. „Me oleme aastate jooksul teinud ühiselt mitmeid arendusprojekte, sh oleme loonud nt Qlaara keelerakenduse ja Omniva e-kviitungi teenuse. Meie viljakas koostöö on tänaseks kestnud juba üle nelja aasta,“ kommenteeris Tenno.

TripleDev on 2011. aastal asutatud Eesti tarkvarafirma, mis loob ärisüsteeme tellijatele kaheksas Euroopa riigis era- ja avaliku sektori organisatsioonidele.