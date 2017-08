Eesti Gaas avas Pärnus teise surugaasitankla

Eesti Gaas avas Pärnus Savi tänaval uue surugaasi tankla. Ka Tallinna lisandub veel sel aastal kaks uut maagaasi autotanklat, teatas ettevõte.

Varasemalt on Pärnu surugaasil sõitvaid sõidukeid tangitud Pärlimõisa teel. “Teise tankla avamise tingis järjest suurenev surugaasi vajadus – nimelt sõidab alates juulikuust Pärnu linnaliinidel kokku juba 18 surugaasil töötavat bussi, mis vajavad igapäevaselt võimsat ja toimivat tankimislahendust” sõnas Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov

Surugaasi müüginumbrid suurenevad iga kvartaliga. Eeskätt aitab mahu kasvule kaasa inimeste keskkonnateadlikkus ja majanduslik mõtlemine. Surugaas on puhas kütus, mille kilogrammi hind on 0,81 eurot. Eestis müüdavail autodel kulub saja kilomeetri läbimiseks keskmiselt viis kilogrammi ehk 4 eurot. Seega on surumaagaas ligi kaks korda soodsam kui bensiin.

Samas selleks, et veelgi enam inimesi valiks gaasiauto, on tarvis suurendada ka tanklate arvu. „Lisaks Pärnule avame lähipäevil uue tankla ka Tallinnas Gaasi tänaval,” lausus Kotov. Aasta lõpus on planeeritud tööd alustama tankla Tallinnas Tehnika tänaval. „Kokku on Eesti Gaasil siis kaheksa tanklat neljas linnas ning tanklavõrgu laiendamine jätkub jõuliselt ka järgmisel aastal,“ kinnitas Kotov.