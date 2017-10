Eesti Gaas toob Megastarile veeldatud maagaasi Pihkvast

Täna öösel punkerdas Eesti Gaas Tallinna ja Helsingi vahel seilavasse Tallink Megastari gaasilaeva viiesajanda poolhaagise veeldatud maagaasi ehk LNG-d.

„Eesti Gaasi esimene suur LNG projekt on olnud esimesed kaheksa kuud väljakutse. Peamiselt ostame kütust 350 kilomeetri kauguselt Pihkvast, autod peavad kaks korda ületama piiripunkti ning sujuvas graafikus püsimine vajab tõelist täppisajastust. Teisalt on pool tuhat punkerdamisoperatsiooni andnud Eesti Gaasile hindamatu kogemuse,“ rääkis Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik.

Eesti Gaas punkerdab Megastari Vanasadamas, olenevalt laeva vajadusest kaks kuni neli haagist öö kohta. Punkerdatakse otse LNG poolhaagisest laeva ning protsess võtab aega kuni 4 tundi.

Lisaks Pihkva tehasele on Eesti Gaas katsetanud täiendavaid tarneahelaid ka Poolast ja Soomest, mis on samuti nõudnud keeruka logistikaülesande lahendamist. „Meie kaheksa poolhaagist on läbinud 430 000 km, kuid oleme hästi hakkama saanud ning täna võime uhked olla, et 500 tankimist on edukalt tehtud. Tahame tänada oma head klienti, Tallinki, ning kõiki partnereid, kellega koostöös teenust pakume, eriti veofirmasid AS P&J Transport ja OÜ Pärnu Auto ETM,“ lisas Kaasik.