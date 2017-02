Eesti Gaas tõstab aprillist kodutarbijale gaasi hinda

Aprillist tõstab Eesti Gaas kodutarbijatele pakutava maagaasi hinda ning senise 0,400 euro asemel tuleb kuupmeetri eest maksta 0,444 eurot ehk enam kui 10% rohkem.

Eesti Gaasi teatel sõltub iga kliendi personaalne hind tema gaasitarbimise mahust ja tooteportfelli iseloomust Eesti Gaasis ning kajastub tema arvel.

„Alates eelmise aasta sügisest on maailmaturu õli- ja gaasihinnad pärast kolme aasta pikkust langusperioodi tõusule pööranud. Sellega seoses oleme sunnitud korrigeerima ka Eesti Gaasi pakutava maagaasi hinda,” ütles Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov. Positiivne on tema sõnul see, et hinnamuutus langeb aega, mil kulud gaasiküttele tänu soojematele ilmadele juba langevad.

"Tavalise gaasipliiditarbija jaoks piirdub lisakulu aga keskmiselt vaid mõnekümne sendiga kuus,“ lisas Kotov.

Koos hinnamuutusega annab Eesti Gaas kodukliendile aastase hinnagarantii. „Me lubame kodukliendile, et sel kevadel jõustuv hind ei kalline kuni 31.03.2018,“ ütles Koto.