Eesti Gaasi juhatus sai uue liikme

Eesti Gaasi juhatuse liikmena astus 1. jaanuarist 2019 ametisse Kalev Reiljan, kes vastutab LNG ärivaldkonna ja välisturgude eest.

ASi Eesti Gaas nõukogu esimehe Ain Hanschmidti sõnul on ettevõte eelmisel aastal oluliselt portfelli mitmekesistanud, uue aasta üheks sihiks on tegevuse laiendamine naaberriikide energiaturgudele. „Eelmine aasta oli Eesti Gaasile suur investeeringute ja uute projektide aasta, andsime sisse LNG laeva tellimuse ja ehitasime Pärnusse päikesejaamade kompleksi. Uue aasta sihiks oleme võtnud geograafilise laienemise, kuivõrd tekkimas on ühtne Eesti-Läti-Soome gaasiturg," ütles Hanschmidt.

„Seatud eesmärkide valguses otsustasime Eesti Gaasi tugevat meeskonda veelgi täiendada uue liikme Kalev Reiljani näol, kelle vastutusvaldkonnaks saab olema LNG äri arendamine ja liikumine välisturgudele," märkis ASi Eesti Gaas nõukogu esimees lisades, et Kalev Reiljan on pikaaegse ja rahvusvahelise kogemusega tippjuht.

Kalev Reiljan töötas aastatel 2016-2018 Telia üksuse X tehnoloogiadirektori ja juhina ning enne seda Soomes ettevõtte Sonera tehnoloogiadirektori ja juhatuse liikmena. Reiljan on lõpetanud TalTechi ülikooli ärijuhtimise erialal ning omandanud magistrikraadi Šveitsi rahvusvahelises ärikoolis IMD.

Eesti Gaasi juhatusse kuulub nüüdsest neli liiget - Ants Noot, Raul Kotov, Margus Kaasik ja Kalev Reiljan. Eesti Gaas kuulub 100%-liselt Eesti erakapitalile. Ettevõtte omanikuks on investeerimisfirma Infortar.

Eesti Gaas tarnib klientidele maagaasi nii torugaasi, surumaagaasi (CNG) kui veeldatud maagaasina (LNG). Lisaks müüb ettevõte elektrit ning arendab erinevaid energiatootmislahendusi. Eesti Gaasil on 50 000 klienti ja 230 töötajat.