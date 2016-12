Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimees Verni Loodmaa ütles Ärilehele, et mööduv aasta oli sektorile rakse ja väljakutseid pakkuv, kuid oli ka suurte lootuste aasta. Ees on aga ootamas väga oluline periood, mil Eestil on võimalus end positiivselt paljude oluliste inimeste mällu söövitada.

Loodmaa alustas sellest, et Eesti eksporditurud taastuvad visalt. Sektori olulisimaks mureks on aga see, et enamik välisturiste ei jõua Tallinna kesklinnast kaugemale, mis omakorda moonutab tervikpilti ning muudab toimetamise väljaspool pealinna üsna keeruliseks.

„Rõõm on selle üle, et eestlaste huvi kodumaa erinevate paikade suhtes on aidanud kompenseerida välisturistide madalseisu Eesti erinevates paikades. Muret teeb veidi turistide siinviibimise aja lühenemine," leidis Loodmaa.

Valdkond sai aga aasta teises poole rõõmusõnumi. Üle pikkade aastate võtsid poliitilised otsustajad turismisektori häält kuulda. Majutusteenuse käibemaksumäära muutmata jätmine on Loodmaa sõnul euroopalik otsus ning liit tunnustab ametisse astunud valitsust.

„Saame kinnitada, et see raha tuleb läbi investeeringute ja turistivoogude kasvu eelarvesse kordades tagasi," ütles ta.

Liitu rõõmustab EAS-i ja turismiettevõtjate hea koostöö, Tallinna Lennujaama tegemised, ettevalmistustööd oodatud konverentsikeskuse rajamiseks. Meele teeb rõõmsaks ka Hiltoni avamine Tallinnas, aga ka heatasemeliste hotellide avamised Tartus ja Pärnus.

Väga oluline aasta ees

„2017. aasta on Eesti riigi jaoks suure väljakutse aasta. Esimest korda toimuv Euroopa Liidu eesistumine paneb meid kõiki proovile. Sealhulgas ka kogu turismisektori. Meie asi on see periood mitte lihtsalt hästi ära teha vaid teha nii, et kõik need Eestit külastavad inimesed tuleksid siia esimesel võimalusel tagasi. Tuleksid tagasi puhkama ja üritusi korraldama," tõi Loodmaa välja.

Oluline on tema meelest seegi, et soomlaste huvi meie juurde reisimiseks ei raugeks, et turistide vood lähiriikidest kasvaksid. Samuti ootab liit konverentsituristide arvu kasvu.

„Usun, et investeeringud majutusasutustesse praeguses maksukeskkonnas jätkuvad ning Eesti hotellide tase püsib endiselt kõrge."