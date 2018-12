Eesti iduettevõtjate algatusel loodi miljoniline haridusfond

Kui ootus on, et Eesti tehnoloogiasektor oleks ühel päeval sama tugev kui räniorus, Eesti kultuurimaastik sama mitmekülgne kui Pariisis ja Eesti tööstus sama kõrgtehnoloogiline kui Saksamaal, siis ainus lahendus on maailma kõige targem ühiskond. "Nii oma teadmiste, digitaalse kirjaoskuse kui sotsiaalse intelligentsi poolest. Ainult PISA-skooriga neid tippe ei valluta," ütles Hinrikus.

Kuigi haridusfondi idee algatasid Eesti ettevõtjad – Taxify kaasasutaja Martin Villig ja TransferWise’i kaasasutaja Taavet Hinrikus on fondi asutajaliikmete hulgas veel terve rida mõjukaid ettevõtjaid.

Asutajate ring väga lai

Need on Alari Aho, Riivo Anton, Viljar Arakas, Ahti Heinla, Martin ja Terje Henk, Taavet Hinrikus, Gerri Kodres, Norris Koppel, Kristo Käärmann, Rain Lõhmus, Piret ja Veljo Otsason, Martin Rand, Risto Rossar, Tõnu Runnel, Ragnar Sass, Helen ja Martin Tajur, Annika Tallinn, Dina ja Hannes Tamjärv, Ede ja Sten Tamkivi, Kalev Tanner, Sten Tikk, Priit Vaikmaa, Peep Vain, Kaido Veske, Mari-Liis ja Martin Villig.

Ettevõtetest rahastavad fondi Civitta, Contriber, Eften, Helmes, Lingvist, Monese, Pipedrive, Superangel, Taxify ja TransferWise. Haridusfondi juhib Heateo Sihtasutus, kellel on pikaajaline kogemus mõjusate ühiskondlike algatuste käivitamisel ja kasvatamisel.

Heateo Sihtasutuse tegevjuhi Pirkko Valge sõnul võib fond teha ühekordseid toetusi või toetada üht projekti mitme aasta vältel. "Ootame ambitsioonikaid algatusi, mis soovivad haridussüsteemi heas mõttes raputada," märkis ta.

Valge sõnul on Eestis mitmeid häid näiteid sellistest ettevõtmistest – olgu selleks Noored Kooli, Alustavat Õpetajat Toetav Kool või Kiusamisvaba Kool. "Parimate tulemuste saavutamiseks soovime teha koostööd nii Eesti hariduse eestvedajate, Haridus- ja Teadusministeeriumi, ettevõtjate, ülikoolide kui ka teiste huvitatud osapooltega," ütles Valge.

Tähelepanu loodusteadustele

Haridusfond toetab algatusi, mis lahendavad kitsaskohti Eesti hariduses. Asutajad näevad probleemidena Eesti õpetajaskonna vananemist ja järelkasvu puudust, koolijuhi töö vähest väärtustamist ning noorte haridustee katkemist peale põhikooli.

Erilise tähelepanu all on koolinoorte STEAM (loodus- ja täppisteaduste ained ning loovuse ja meeskonnatöö) oskuste arendamine, mis on kaasaegse majanduse võtmekompetentsid.

Heateo Haridusfond asutati 30. novembril 2018. Fondi praegune maht on 1,1 miljonit eurot. Inimestel ja meeskondadel, kellel on idee ja plaan, kuidas lahendada kitsaskohti Eesti haridusvaldkonnas – saavad rohkem infot fondi kohta Heateo Sihtasutuse koduleheküljelt.