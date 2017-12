Eesti idufirma avas Saksmaal andmekeskuse

Müügijuhtimise tarkvara arendav Pipedrive avas ettevõtte kliendibaasi kiiret kasvu toetamiseks uue andmekeskuse Saksamaal Frankfurdis.

See on Pipedrive’i esimene andmekeskus Euroopas. Alates ettevõtte asutamisest 2010. aastal on Pipedrive kasutanud Ameerika Ühendriikides asuva andmekeskuse teenuseid, teatas ettevõte.

Uue avatava andmekeskuse infrastruktuur võimaldab mitte ainult kiiret skaleerimist, vaid tagab, et Pipedrive’i kasutamine on klientide jaoks täielikult kooskõlas 2018. aasta mais jõustuva Euroopa Liidu uue isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR – General Data Protection Regulation).

Pipedrive on ettevõtte teatel üks vähestest müügijuhtimistarkvara kategooria (CRM - Customer Relationship Management) ettevõtetest, kellel on kliente üle maailma, aga kes oma Euroopa klientide andmete turvalisuse Euroopas tagab. Sarnaselt USA-s paiknevale andmekeskusele on Pipedrive’i Saksamaal avatava andmekeskuse koostööpartneriks samuti USA andmekeskuse teenusepakkuja Rackspace.

Alates detsembrist majutatakse Pipedrive’i uute Euroopa klientide andmed Saksamaa andmekeskusesse, olemasolevate Euroopa klientide andmed migreeritakse Rackspace’i Chicagos asuvast andmekeskusest Frankurdis asuvasse 2018. aasta esimese kvartali jooksul. "Uue Euroopas avatava andmekeskusega tagame oma klientidele, et järgime privaatsuspõhimõtteid ja andmekaitse määruseid ja teeme seda mitte ainult seaduse järgimiseks, vaid et vastata meie klientide ootustele ja ettevõtte tegevuspõhimõtetele. Saksamaa andmekaitse-eeskirjad on uuest Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR-st) isegi rangemad, nii et Saksamaa eeskirjade järgimine pakub meie klientidele parima võimaliku garantii," ütles Pipedrive’i kaasasutaja ja juhatuse esimees Timo Rein.

Pipedrive’i tehnoloogiajuhi Sergei Anikini sõnul töötasid insenerid Pipedrive’i teenuse Euroopas majutamise ning skaleerimise nimel ligi kolm aastat. “Tänane päev märgib meie jaoks pikaajalise pingutuse olulist verstaposti. Pipedrive’i süsteemi arhitektuuri ja infrastruktuuri muutmine ning sobivusse viimine poleks aga olnud võimalik ilma meie pikaajalise ja usaldusväärse pilvemajutusteenuse partneri Rackspace’ita."

Pipedrive on 2010. aastal kogenud müügijuhtide poolt loodud müügijuhtimise tarkvara (CRM), mis aitab kiiresti kasvavatel ettevõtetel hallata keerukaid või pikki müügiprotsesse. Pipedrive'i müügitööriist aitab müügiinimestel visualiseerida nende tööprotsessi ja keskenduda tegevustele, mis viivad tehinguid edasi. Pipedrive’i kasutavad enam kui 50 000 ettevõtet 140 riigis üle kogu maailma.

Pipedrive'i kontorites New York'is, Lissabonis, Londonis, Tallinnas ja Tartus töötab üle 300 inimese.

Pipedrive on saanud investeeringuid enam kui 30 miljoni dollari ulatuses ja investorite hulka kuuluvad Atomico, Bessemer Venture Partners, Rembrandt Venture Partners, Paua Ventures, Monashees Capital, TMT Investments ja teised.