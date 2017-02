Eestlaste loodud ja arendatav reklaamitehnoloogia ettevõte Frank alustas kapitali kaasamist ühisrahastuse platvormil Funderbeam. Raha kaasatakse seoses plaaniga laieneda USA turule.

„Otsustasime investeeringut kaasata Funderbeami kaudu, sest nad on loonud paindliku ja läbipaistva platvormi, mis seisab võrdselt nii ettevõtte kui ka investori huvide eest. Samuti aitab Funderbeam lihtsalt lahendada muidu keerukaid juriidilisi nüansse ning võimaldab suuremal hulgal inimestel alustavatesse ettevõtetesse investeerida,” ütles Franki kaasasutaja Harry Kanistik.

Raha kaasatakse seoses plaanidega laieneda USA turule. „Frank annab väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele ligipääsu nutikale reklaamitehnoloogiale ehk automatiseeritud reklaamiostule. Seda tehnoloogiat on seni saanud kasutada vaid suurettevõtted ja seda läbi meediaagentuuride. Kuna USA turg on automatiseeritud reklaamiostude osas kõige suurema mahu ja kiirema kasvuga, siis keskendume esmajärjekorras just sellele. Samuti oleme kandideerinud USA kiirendisse ning lähipäevil peaksime saama sealt kinnituse oma osalemise kohta. See võimaldab meil kiiremini sealsel turul tegutsema hakata,” lisas kaasasutaja Jan Plaan.

„Frank oli algselt Harry idee, millele ta tuli erinevates Euroopa ja Põhja-Ameerika agentuurides töötades. Ta märkas, et väikesed kliendid ei saa agentuuri teenuseid kasutada, sest see on neile liiga kallis. Seetõttu ei pääse nad ligi tehnoloogiatele, nagu näiteks automatiseeritud meediaost, mida agentuurid kasutavad suurklientide turundamisel. Mina olin samuti seda probleemi märganud ning otsustasime ühiselt leida võimaluse, kuidas automatiseeritud meediaost kõigile kättesaadavaks muuta,” ütles kaasasutaja Jan Plaan.

Senini on ettevõttesse investeerinud asutajad ise ning Elevaator Start-up Labs. Läbi Funderbeami kaasatava kapitali lead investorid on Eesti suurima digiturunduse agentuuri, ADM Interactive osanikud, kellel on pikaaegne kogemus veebitehnoloogia ja internetiturunduse valdkonnas. „Otsustasime Franki investeerida, sest näeme, et reklaamiäri muutub üha rohkem automatiseerituks ja turul on suur erinevus väikeste ning suurte ettevõtete võimalustel kasutada erinevaid tehnoloogiaid. Lisaks teame me tiimi juba pikalt ning usume, et nad teevad kõik endast sõltuva, et see ettevõtmine õnnestuks,“ lisas lead investoreid esindav Jaak Ennuste.

Frank on reklaamiplatvorm, mis haldab võimalikult palju keerulisi digiturunduse operatsioone ise. See muudab edukate kampaaniate tegemise lihtsamaks suurele hulgale turundajatele ja säästab raha. Frank on suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, võimaldades neil ennast nutikalt turundada ilma meediaagentuuri või digiturunduse spetsialisti kaasamata.

Frank lansseeriti 2016. aasta septembris ning on selle ajaga saanud üle 400 registreeritud kasutaja. 60 neist on tänaseks maksvad kliendid, kes on teinud 80 kampaaniat 15 erinevas riigis.

Vaata kampaaniat SIIT.