Eesti idufirma kaasas Funderbeami kaudu kõigest 24 tunniga üle 100 000 euro

Äsja USAs kiirendiprogrammi lõpetanud ja Bostonis kontori avanud eestlaste loodud reklaamitehnoloogia ettevõte kaasab korraga raha nii Funderbeami platvormi kui ka USA investorite käest. Ettevõttel on plaanis kaasata kokku 500 000 dollarit eesmärgiga toode lõpuni valmis ehitada ning USA turul kiiresti kasvada.

„See oli meilegi suur üllatus, kui Funderbeami platvormil kogunes juba 24 tunniga üle 100 000 euro investeeringusoove. Samas on see arusaadav, kuna meie esimese Funderbeami investeeringu väärtus on järelturul kasvanud," selgitas Frank.ai kaasasutaja Harry Kanistik.

„Me lahendame suurt probleemi, millega on silmitsi miljonid ettevõtted üle maailma ning otsustasime seda teha suurimal turul. Täna tuleb juba 70% meie käibest USA klientidelt ja investeering aitab meil nii tootearendusega kui ka müügiga kiiremini edasi liikuda," ütles Kanistik.

Frank.ai pakub väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ligipääsu ühekorraga Google'ile, Facebookile ning üle 2 miljonile teisele leheküljele, et jõuda otse sihtgrupini. Kampaania loomine on lihtne 5-minutiline protsess, millega saab hakkama ka inimene, kes turundusega varem kokku puutunud ei ole. Frank jälgib reaalajas reklaamide hindu, et kliendi ettevõtte toote või teenuse reklaam jõuaks kõige paremini töötavate müügikanalite kaudu potentsiaalsete klientideni. Teenus on oluliselt soodsam kui oma ettevõttes reklaamispetsialisti palgal hoida või professionaalse reklaamibüroo teenuseid kasutada