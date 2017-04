Eesti idufirma kaasas suure investeeringu ja palkas Taavi Kotka

Eesti tarkvarafirma Plumbr kaasas uutele turgudele minekuks vajaliku hulga investeeringuid ning palkas laienemist juhtima endise majandusministeeriumi asekantsleri ja IT visionääri Taavi Kotka, kirjutab geenius.ee.

Plumbr arendab tarkvara, mis mõõdab, kui töökindlalt tarkvara igapäevaselt lõppkasutaja jaoks toimib.

“Töötasime Plumbri tuumikmeeskonnaga koos 10 aastat Webmedias. Täna on nad valmis arendanud maailmatasemel toote, millel on oluline turupositsioon Põhjamaades, kuid miks mitte kogu maailmas,” rääkis Kotka, ise samas tunnistades, et müügipealiku positsioon on tema jaoks keeruline väljakutse.

Plumbri asutasid 2011. aastal neli eestlasest tarkvarainseneri.

