Eesti ja Suurbritannia turul edukalt maksete innovatsiooni tegev finantstehnoloogia ettevõte Investly kaasas uues rahastusringis 700 000 euro väärtuses investeeringuid ning plaanib sellega kasvatada turuosa Eestis ja Suurbritannias.

2015. aastal asutatud Eesti idufirma aitab peamiselt väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel kasvada, vabastades nende käibevahendeid kiiremini arvete alt ning lühendades maksetähtaegu. Investly teenust kasutavad juba ligi 100 ettevõtet, kelle arveid on rahastatud pea 5 miljoni euro eest.

Investly asutaja ja tegevjuhi Siim Maiveli sõnul on Investly oma paari tegutsemisaasta jooksul hoidnud ettevõtetel kokku üle 30 aasta maksetähtaja ootamist. Meie teenust kasutavad organisatsioonid, kes soovivad arvete maksetähtaegu lühendada, mida neil ka edukalt teinud oleme. Kiire klientide kasv ja investorite jätkuv usaldus näitab, et oleme õigel teel."

Investly on ka ise viimase aasta jooksul jõudsalt kasvanud ning uue rahastuse najal jõudnud faasi, kus tuleb hakata jõulisemalt turuosa kasvatama.

"Nähes, et teenus toimib Eestis väga edukalt, võtsime sihiks suurendada Eestis turuosa ja alustada ka Suurbritannias kanna kinnitamist. Nõudlus meie teenuse järgi on vägagi olemas, sest paljudel kaupmeestel ja tootjatel on 60-120-päevased maksetähtajad sagedased ning raha tihti arvete all kinni. Koos meiega saavad ettevõtted kasvada ning suurendada oma käivet ja kasumit."

Investly on ühisrahastusel põhinev Eesti finantstehnoloogia ettevõte, mis aitab ettevõtetel kiiremini kasvada lühendades nende arvete maksetähtaegu 15-220 päevastel arvetel. Ettevõtted saavad ise otsustada, millal ja millist arvet rahastavad käibevahendite kiiremaks vabastamiseks. Investly on tänaseks kokku kaasanud üle 1,3 miljoni euro investeeringuid. Investorite hulka kuulub ka Austria suurim riskikapitalifond Speedinvest, mis kapitaliseerib paljulubavaid varajases staadiumis olevaid idufirmasid.