Eesti idufirma sai täiendava 10 miljoni dollari suuruse investeeringu

Lisaks DTCP-le kuuluvad Pipedrive’i investorite hulka juba varasemates investeeringu-seeriates osalenud investorid Insight Venture Partners, Bessemer Venture Partners, Atomico ja Rembrandt Venture Partners. Kokku on riskikapitali investorid rahastanud Pipedrive'i 90 miljoni dollari ulatuses.

„Meil on sellise tugeva Euroopa investori nagu DTCP kaasamisega vedanud ja DTCP lisandumine olemasolevate investorite ringi peegeldab ka hästi meie kliendibaasi ja eesmärkide ulatuslikkust,“ ütles Pipedrive'i kaasasutaja ja tegevjuht Timo Rein. „Kasutame seda investeeringut, et aidata kõiki müügiinimesi, kes usuvad, et müügitegevuse haldamiseks on paremaid viise ning et on olemas toode, mis aitab neil töökoormusega paremini toime tulla ja keskenduda kõige tähtsamale. Müügiinimeste usk ja usaldus on aidanud meil Pipedrive'i toote luua, seda arendada ja oma tegevust laiendada. See on omakorda innustanud investoreid panustama meie kasvu,“ lisas Rein.

DTCP partner Thomas Preuss märkis, et Pipedrive'i tugev ja tõhus kasv on avaldanud neile muljet. "Me usume ettevõtte kogenud juhtkonda. Toetame hea meelega Pipedrive'i edasist kasvu, kasutades selleks meie üleilmset partnerite võrgustikku ja juurdepääsu turgudele.“

DTCP tegi investeeringu oma riskikapitali-/kasvufondi kaudu, mis keskendub pilvetehnoloogia ja võrgutaristu, 5G/IoT, äritarkvara, tehisintellekti/masinõppe, küberturvalisuse ja turundustehnoloogia valdkonnas tarkvara teenusena pakkuvate ettevõtete laiendamisele.