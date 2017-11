Eesti idufirma teeb koostööd Slushiga. See on neile suureks võimaluseks

Põhjamaade suurima tehnoloogiakonverentsi Slush ametlikuks partneriks tööotsijate ja tööpakkujate kokkuviimisel sai Eesti idufirma MeetFrank. Alles septembri lõpus lansseeritud rakendusega on tänaseks liitunud üle 8500 inimese.

Kui Slushi korraldajad nägid MeetFranki rakendust, otsustasid nad enda töövärbamislahendustest sootuks loobuda ning üksnes eestlaste lahendust kasutada. Seega - kui kellelgi õnnestub Slushil uus töökoht või töötaja leida, siis suuresti saab see teoks tänu MeetFrankile.

"Tegime esimesed sammud koostöö alustamiseks juba selle aasta aprillis, kui meie enda rakendus alles algusjärgus oli. Kuna MeetFranki on väga lihtne kasutada, see on kasutajasõbralik ja mugav, siis nägid Slushi korraldajad selles head lisaväärtust konvererentsil osalejatele," selgitas MeetFranki tegevjuht Kaarel Holm.

Tegemist on suurepärase võimalusega, sest 23.-24. Novembril Helsingis toimuvat konverentsi külastab üle 17 000 inimese. Mullu osales konverentsil üle 1100 investori, 2336 startup´i ja 610 ajakirjanikku.

Konverentsil on loodud spetsiaalne "võimaluste tänav", kus konverentsi külastajad saavad omale iPadides või telefonis luua MeetFranki konto ning seejärel tulevaste tööandjatega ka kohtuda. Juba nädal enne konverentsi algust on rakendusse laetud üle 200 tööpakkumise ja neid lisandub iga päevaga.