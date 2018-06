Eesti idufirmad said eelmisel aastal 270 miljonit eurot. Vaata, millistesse firmadesse enim panustati

“Lõbusa äpi suudab pea igaüks valmis teha, aga suureks kasvanud tarka ettevõtet on väga keeruline arendada. Värskelt ükssarveks ehk miljardiäriks kasvanud Taxify puhul on märk suurest ambitsioonist see, et mitte Uber ei ostnud Taxify’d ära, vaid Taxify üritab hoopis ise hiinlaste ja sakslaste raha ning Tartu Ülikooli arendustoega maailma vallutada,” tõi Hrustaljov välja.

“Taxify viimase aja tegevuses ei saa märkamata jääda liitumine Uberi-vastase ülemaailmse liiduga, samuti Eesti tippteadlaste rakendamine ja nüüd sideme loomine Saksa autotööstusega. Tundub, et taksoäpifirma asemel on Taxify aina enam täisvereline tehnoloogiaettevõte – koht, kus arendatakse täiesti uut tehnoloogiat, mis muudab miljonite inimeste elusid üle maailma. Vähem nagu Eesti Uber, rohkem nagu Eesti Tesla,“ lisas Hrustaljov.

Startup Estonia kohaselt tehti mullu Eesti idufirmadega mitu olulist tehingut – uue omaniku leidsid Teleport, PlanetOS ning ZeroTurnaround.