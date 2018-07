Eesti idufirmad tõmbasid poolaastaga sisse veerand miljardit investorite raha

Investeeringute eesotsas on Taxify 150 mln eurose investeeringuga Saksamaa autokontsernilt Daimler. „Kasutame investeeringut, et oma tehnoloogiat arendada ja edasi laiendada, peamiselt Euroopas ja Aafrikas,“ sõnas Taxify tegevjuht ja kaasasutaja Markus Villig.

Selle investeeringuga liitus Taxify nn ükssarvikute ehk vähemalt miljardi dollarilise turuväärtusega ettevõtete klubiga, mis ühtlasi tegi Eestist suurima ükssarvikute arvuga riigi maailmas elaniku kohta.

Samuti kindlustas aasta esimesel poolel suure investeeringu Pipedrive, kaasates Insight Venture Partnersilt ja Bessemer Venture Partnersilt kokku ligi 43 mln eurot. Pipedrive’i tegevjuhi ja kaasasutaja Timo Reinu sõnul on neil uute investoritega Pipedrive‘i tuleviku osas sarnane nägemus ning firma tulevikku nähakse konkurentsitihedal kliendisuhete halduse turul. „Meie eesmärk on muuta Pipedrive veelgi paremaks ja globaalsemaks, et jõustada müügiinimesi üle terve maailma, aidata müügiinimestel keskenduda müümisele ja müügijuhtidel neile parimate võimalike tingimuste loomisele,“ sõnas Rein.

Pikaaegse iduettevõtja ja investori Allan Martinsoni hinnangul näitab investeeringute liikumine väga erinevatesse ettevõtetesse, et Eesti tehnoloogia valdkonna ökosüsteem on hästi kanda kinnitanud ning ei rajane vaid mõnel üksikul edulool. „Eesti ei leiutanud oma Nokiat, aga leidis unikaalse mooduse edu saavutamiseks ning see on ainult hea. Nüüd on kõige põletavam küsimus andekate inimeste leidmine ja selleks on vaja sektori ja valitsuse ühiseid jõupingutusi.“