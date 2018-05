Eesti inflatsioon on Euroopa kõrgemaid

Eesti tarbijad pääsesid eelmisel kütteperioodil soojusenergia järsust kallinemisest, kuid Lätis ja Leedus oli hinnakasv juba sügisel märksa kiirem. Kodukulude kasv võib sellel aastal siiski kiireneda, sest nafta hinnaralli maailmaturul pole lõppenud. Toornafta hind on tõusnud aastatagusega võrreldes 52%, kuid ka euro vahetuskurss on langusse pöördunud. Selle taga on tõenäoliselt asjaolu, et USA majandusnäitajad on vastanud turgude ootustele, kuid euroala majandusaktiivsus on olnud oodatust nõrgem.

Ka teenuste hinnakasvus on Balti riikide vahel erinevusi. Eestis on teenuste hinnad kasvanud suhteliselt aeglaselt, vaid 1,8%, kuid Lätis ja Leedus on teenuste hinnakasv kiirenenud 4–5%ni. Eestis hoiab teenuste hinnakasvu tagasi side- ja mõnede reguleeritud hindade langus ning puhkusereiside odavnemine. Tööstuskaupade hinnakasv on seevastu olnud aeglane kõikides Balti riikides, aga ka euroalal tervikuna. Selle taga võib muu hulgas olla tarbekaupade impordihindade langus euro vahetuskursi varasemate muutuste tõttu. Eesti puhul väärib tähelepanu kasutatud autode järjepidev odavnemine.