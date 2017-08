Eesti inflatsioon ületas kolmekordselt euroala keskmist

Eesti Panga ökonomisti Sulev Perti sõnul jääb nende prognoosi kohaselt inflatsioon kiireks kuni aasta lõpuni.

Sulev Perti kommentaar:

Statistikaameti teatel ulatus inflatsioon juulis 3,6%ni. Poole hinnakasvust põhjustas toiduainete 6,4% kallinemine. Alusinflatsioon, s.t. tööstuskaupade ja teenuste hinnatõus, kiirenes teenuste tõttu juulis 1,8%ni.

Eesti tarbijahindadesse on tugevalt edasi kandunud toiduainete maailmaturuhindade eelmise aasta keskel alanud tõus. Eriti kiiresti on kallinenud piimatooted, sest või tootjahinnad püstitavad EL turul üha uusi rekordeid. Ülejäänud toiduainete, eelkõige puu- ja köögiviljade hinnad on viimastel kuudel siiski stabiliseerunud, kuivõrd ka toorme hinnatõus on mõnevõrra aeglustunud. Aktsiisimäärade tõstmise tõttu kallines õlu poes 21% ja selle mõju tarbijahinnaindeksile oli juulis 0,4 pp.

Enamiku euroala riikide inflatsioon püsis juulis madal, 1,3% juures. Kiire majanduskasv pole hindu veel mõjutama hakanud, sest osas euroala riikides on tootmisvõimsus alarakendatud ja inflatsiooni on pidurdanud ka euro kursi tugevnemine. Alates aprillist on euro kurss dollari suhtes tõusnud 8,5%. Euro tugevnemise tõttu pole kütusehinnad tanklates eriti muutunud, kuigi toornafta barrelihind maailmaturul on kahe kuuga kallinenud 46-lt 52 dollarini. Euro vahetuskursi tõus soodustab imporditavate tööstuskaupade odavnemist, aga pidurdab ka euroala ekspordi kasvu.

Eesti Panga prognoosi kohaselt jääb inflatsioon kiireks kuni aasta lõpuni. Järgmise aasta esimeses pooles peaks hinnakasv aeglustuma, kuid jääb siiski euroala keskmisest kiiremaks.