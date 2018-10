Eesti inimene ostab e-poest lisaks piimale ja aktsiatele ka kinnisvara

ärileht.ee RUS 1

Kinnisvara e-pood. Foto: Greta Kingola, Scandium Kinnisvara

Mikrokorterite arendamisele spetsialiseerunud Scandium Kinnisvara avas septembri keskel oma veebipoe. Pooleteise kuuga on e-poest ostetud 15 korterit. Suur tehingute arv näitab, et kinnisvaratehingud on suundumas veebi, teatas ettevõte.