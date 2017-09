Eesti inimeste kasvava heaolu peegel: Tallinna lennujaam teeb aina rekordeid

Augustikuus läbis Tallinna Lennujaama üle 273 tuhande reisija, ehk viiendiku võrra möödunud aasta augustist enam. August oli Tallinna Lennujaamale kolmas järjestikune kuu, mil ületati kõik varasemad reisijate arvu rekordid. Kaheksa kuu jooksul on läbi Tallinna Lennujaama reisinud veerand miljonit reisijat rohkem, kui mullu sama perioodi jooksul ning keskmine kasv ulatub 17 protsendini.

Tallinna Lennujaama turundusdirektori Eero Pärgmäe sõnul peegeldub majanduse hea käekäik ka lennureisijate arvu kasvus. „Sel suvel on märkimisväärselt kosunud just puhkusereisijate arv, samas prognooside kohaselt võib uut reisijarekordit oodata ka septembris seoses eesistumise üritustel osalevate ärireisijatega," märkis Pärgmäe. „Juuni lõpus avatud laiendatud julgestuskontroll on edukalt käivitunud, kuid seoses suurenenud reisijate arvuga võib septembris esineda tipptundidel pikemaid järjekordi lennule pääsemisel," märkis Pärgmäe, soovitades reisijatel tulla lennujaama igaks juhuks kaks tundi enne lennu väljumist.

Lennureisijate arvu veab jätkuvalt regulaarlendudel pakutavate istekohtade arvu kasv, mis mullusega võrreldes suurenes 21 protsenti. Regulaarlendude reisijate arv kasvas augustis 19 protsenti, lendude keskmine täituvus ulatus 75 protsendini. Augustis oli Tallinnast võimalik lennata 37 sihtkohta, viimati alustas kuus korda nädalas toimuvate otselendudega Göteborgi Nordica.

Enim lennatakse Tallinnast peamistesse sõlmjaamadesse - Frankfurti, Helsingisse ja Riiga. Võrreldes mullusega on tänu lisandunud lendudele enam kui kahekordistunud Tallinn-Varssavi liinil reisijate arv. Tšarterreiside populaarseimad sihtkohad olid augustis Bulgaaria, Türgi ja Kreeka kuurordid.