Eesti investor Omahas: orjatööga kaugele ei jõua

Trumpi võit. Investorite reaktsioon Foto: WANG ZHAO, AFP

Nebraska osariigis elav ja töötav Erik Raudsepp leiab, et noorele investorile on oluline leida suurem tuluallikas, kuid katsed turgu ajastades teisi üle kavaldada on tema sõnul juba ette läbikukkunud, kirjutab Äripäev.