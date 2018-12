Eesti IT-juht e-residentide kemplusest pankadega: järelikult on muid teenuseid rohkem vaja

"Meie jaoks on kindlasti kahetsusväärne, et Eesti pankadega on lugu nii nagu ta on - et rahapesu murepilved on Eesti panganduse kohal -, see on kahetsusväärne ja lubamatu," märkis Eesti IT juht, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium asekantsler Siim Sikkut, viidates piirangutele, mistõttu siinsed pangad on sunnitud väga karmilt jälgima rahapesuvastaseid reegleid ja see on hakanud mõjutama ka e-residentide võimalusi Eesti pankades kontosid avada.

"Seetõttu paraku aga ongi kogu tegevuskeskkond karmistunud. Ehk nendes oludes me e-residentsuse vaates ei saa kindlasti pankadele nii palju toetuda, kui me algselt, kunagi aastaid tagasi mõtlesime," rääkis Sikkut. Ta lisas, et hiljutine seadusemuudatus, mille järgi hakatakse e-residentide puhul ka välismaiseid makseasutusi aktsepeerima, võimaldab neil jätkuvalt toimida. Sellest tuleb aga väga vähe kasu Eesti majandusele.

"Meie väljakutse ongi, et kui me panganduse kaudu saame Eestisse vähem majanduslikku tulu nende arvelt, siis järelikult on muid teenuseid rohkem vaja," lausus Sikkut. Tema sõnul on järgmisel nädalal avalikustamisele minevad e-residentsuse programmi ettepanekud just sellele suunatud, mis võiks olla e-residentsuse programmi järgmine tase, kuidas e-residentide kasu ja mõju Eesti majandusele saaks veelgi suurendada.