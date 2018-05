Eesti ja Euroopa jäätmeturgu tabas ootamatu seisak

Bruno Tammaru sõnul on ettevõte asunud juba äriklientidega sõlmitud lepinguid muutma. “Kahjuks ei ole enam Euroopas nõudlust vanapaberile, mistõttu pole meil võimalik ka Eestis kokku kogutavat vanapaberit senise hinnaga edasi müüa,” selgitas Bruno Tammaru. Nõnda ei paku enam jäätmekäitleja kliendile tasu ära antava lahtise vanapaberi eest, mis kindlasti muudab paljude tööstusettevõtete äriplaane.

Bruno Tammaru sõnul võib endine olukord taastuda, kui Hiina taasalustab vanapaberi importi Euroopast, ent sel aastal see kindlasti ei juhtu. “Samas on Hiina Euroopa jäätmekäitlejatele teada andnud, et riigi eesmärk on lõpetada prügi import selle kümnendi lõpuks,” viitas Bruno Tammaru. Tema sõnul on aina enam selge, et Euroopa riigid peavad asuma oma prügile väärtust looma siin samas koha peal.

Loe veel

“Kindlasti ei aga tähenda muutunud turuolukord, et paberi liigiti kogumisel pole enam mõtet - nüüdsest ei too vanapaber lihtsalt enam nii palju tulu kui varem, kuid aitab pakendiettevõttel täita seadusest tulenevaid taaskasutuse määrasid ja liigiti kogutud jäätmetest vabanemise kulu on endiselt oluliselt madalam kui segajäätmete käitlemine,” viitas Bruno Tammaru.

Tema sõnul annab Eesti Keskkonnateenused äriklientidele koheselt teada, kui Hiina sisseveopiirangutes peaksid positiivsed muudatused toimuma.