Eesti ja Euroopa on muust maailmast maha jäänud. Kuidas tootlikkus tõusule aidata?

Maailm on jõudnud neljanda tööstusrevolutsiooni künnisele. Kas Eesti ettevõtted on selleks valmis?

Sõna „tootlikkus” kõlab viimastel aastatel pea iga mureliku poliitiku, pankuri ja analüütiku huulilt – see on meil Eestis neetult madal. Kutsutakse kokku rakkerühmi, saadetakse need laiali. Tehakse uuringuid, mis pannakse sahtlisse. Endine majandusminister Kristen Michal käis välja „Tootlikkuse suurendamise algatuse”. Nüüdne minister Urve Palo ütleb, et kahjuks oli see vaid idee, visiooni ei olnud.

Samal ajal on Eestis liiga palju ettevõtjaid, kes ei näi üldse mõistvat, mis ajastusse me jõudnud oleme. Neljas tööstusrevolutsioon toob paratamatult kaasa selle, et inimeste roll taandub protsesside ülesehitamisele ja kontrollile. Digiteerimine on üks oluline osa tööstus 4.0-st