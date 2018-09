Eesti juurtega idufirma Monese kaasas võimsa rahasumma. Teiste seas investeeris ka PayPal

„Meil on hea meel märkimisväärse investeeringu üle maailmaklassi investoritelt. See investeering võimaldab meil jätkata liikumist oma eesmärgi poole, milleks on olla kõigile kättesaadav globaalne finantsplatvorm ja tagada suuremale hulgale inimestele ligipääs uue põlvkonna mobiilsetele pangandusteenustele," rääkis Monese asutaja ja tegevjuht Norris Koppel. „Meil on rõõm omada silmapaistvaid investoreid, kes jagavad meie soovi tehnoloogia abil võimaldada ligipääsu moodsatele, mugavatele ja taskukohastele finantsteenustele ka neile inimestele, keda traditsioonilised finantsasutused tihti ei teeninda. Tänu oma ala tipptegijatest investoritele on meie käsutuses nende tohutu kogemuste pagas, mis võimaldab nii meie praeguste kui ka tulevaste teenuste kasvupotsentsiaali võimalikult hästi ära kasutada. Moneses on praegu põnevad ajad ja lähitulevikus anname teada paljudest uudsetest innovatiivsetest toote täiendustest."

Monese oli esimene vaid mobiilsete pangandusteenuste pakkuja Suurbritannias ning nüüdseks saavad nõuetele vastavad kliendid Euroopa IBAN-pangakonto või Suurbritannia konto avada 20 riigis. Monese murranguline toode põhineb ettevõtte enda tehnoloogial, mille abil sooritatakse klientide detailset isikutuvastust ja taustakontrolle globaalselt reaalajas. Nii on võimalik konto luua vaid 120 sekundiga, sõltumata kodakondsusest, elukohast või krediidiajaloost, ning annab Monesele võimaluse teenindada mitmekülgset kliendisegmenti, kes liigub sageli ühest riigist teise ja keda traditsioonilised finantsasutused praegu tihti ei teeninda.

Soodsate ja läbipaistvate hinnapakettide abil on Monese loonud finantsplatvormi, mida enamik kliente kasutab oma peamise palgakontona ning 75% ettevõtte sissetulevatest rahavoogudest tuleb klientide korrapärastest palgamaksetest.

Ettevõttel on jõulised plaanid tuua järgmiste kuude jooksul turule uued põnevad toote funktsioonid ja pakkumised. Samuti kavatseb Monese aasta lõpuks palgata 100 uut töötajat olemasolevatesse kontoritesse Suurbritannias ja Eestis ning ka uude kontorisse Portugalis, mis suurendab tunduvalt ettevõtte meeskonda.

Investeeringu tulemusena on Monesel hea meel teatada ulatuslikust meeskonna suurendamisest Tallinnas, kus asub juba praegu ettevõtte suurim kontor. Kuna see langeb kokku firma Eesti kontori laiendamisega, panustab Monese tugevalt uute töötajate värbamisse ning loob ettevõttes uusi ametikohti nii arendus-, turundus- ja tootemeeskondades kui ka klienditeeninduses, finantsjuhtimise- ja regulatiivse järelevalve meeskondades.