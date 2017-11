Eesti juurtega miljardärist riskikapitalist lahkub ettevõttest ahistamisskandaali tõttu

Eesti juurtega Silicon Valley investor Steve Jürvetson lahkub riskikapitalifirmast Draper Fisher Jurvetson poolte kokkuleppel seoses väidetava naiste seksuaalse ahistamisega.

“Ma lahkun DFJ-ist, et keskenduda isiklikele küsimustele, sealhulgas sellele, et astuda juriidilisi samme nende vastu, kes on mind laimanud,” kirjutab LATimes Jürvetsoni säutsu põhjal.

NetWortho.com hindas Jürvetsoni varanduse 1,8 miljardile dollarile.

Riskikapitalifirma DFJ, kes on varemgi rahastanud Elon Muski ettevõtteid, uuris partneri Steve Jürvetsoni võimalikku ebasobivat käitumist.

Ettevõte palkas suvel õigusbüroo, kuna kuulis kahtlustusi Jürvetsoni suhtes, teatas DFJ pressiesindaja Carol Wentworth Bloombergile.

Eesti juurtega Jürvetson on nii Tesla kui ka Space Exporation Technologiese nõukogudes ja Muski lähedane sõber. Ta oli ka Hotmaili varane rahastaja, mille Microsoft ostis internetimulli ajal.

Tehnoloogiaveebileht Information teatas uurimisest oktoobris.