Eesti kaitsetööstuse liit sai uue nõukogu esimehe. Kes ta on?

Eesti Kaitsetööstuse Liidu (EKTL) nõukogu uuenes - nõukogu esimeheks valiti Taavi Veskimägi. Senine EKTL-i nõukogu esimees Kuldar Väärsi jätkab nõukogu liikmena.

Eesti Kaitsetööstuse Liidu üldkoosoleku järel sõnas uus nõukogu esimees Taavi Veskimägi, et pärast kaheksat aastat, mil Eesti Kaitsetööstuse Liit koos liikmetega on kaitse- ja julgeolekutööstuse sektorit Eestis süsteemselt arendanud, saab nüüd esmakordselt rääkida Eesti kaitsetööstusest kui majandusharust.

"Eesti kaitsetööstus on viimastel aastatel teinud läbi märkimisväärse arengu - seda nii kaitsetööstuse toodangut tootvate ettevõtete, toodete portfelli kui sihtturgude katvuse osas. Võime uhkust tunda, et paljud Kaitsetööstuse Liidu ettevõtted on jõudnud esimeste reaalsete lepinguteni globaalsel skaalal," rõhutas Veskimägi. Ta lisas, et järgmine eesmärk on koostöös Kaitsetööstuse Liidu tänaste ja tulevaste liikmetega kasvatada Eesti kaitsetööstuse mastaapi marginaalse osakaaluga majandusharust arvestatavaks lisandväärtuse loojaks Eesti majanduses.

"Liit saab toetada ettevõtete vahelist koostööd uute toodete loomisel ning nõustada neid leidmaks nende tänastele tsiviilrakendustele kaitseotstarbelist edasiarendust ja tööd sihtturgudel," tõi Veskimägi esile.

Vastavalt Eesti Kaitsetööstuse Liidu põhikirjale valitakse nõukogu liikmed kolmeks aastaks ning kõiki liikmeid ei valita ümber korraga, et tagada liidu juhtimise järjepidevus.

Varasematest EKTL-i nõukogu liikmetest jätkavad Gunnar Kraft (Sangar), Heino Piirsalu (Baltflex/Nordic Armoury) ja nüüd ka nõukogu esimeheks valitud Taavi Veskimägi.

Nõukogu liikmeks valiti endine nõukogu esimees Kuldar Väärsi (Milrem).

Eesti Kaitsetööstuse Liidu nõukogu liikmeteks valiti uuesti ka Sten Reimann (Threod Systems) ja Tõnu Vaher (ELI OÜ).

EKTL-i nõukogu uute liikmetena alustavad lisaks Ants Põldsam (Bristol Trust), Jaanus Tamm (Defendec) ja Oliver Väärtnõu (Cybernetica).