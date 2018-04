Eesti kaitsetööstusettevõttes toimus omanikuvahetus

Kuldar Väärsi müüb oma 40 protsendi suuruse osaluse kaitsetööstusfirmas Milrem LCMis Mootor Grupile, kirjutab aripaev.ee.

Ettevõtte teise osa omanik Soome kaitsetööstusfirma Patria teatas, et Väärsi on otsustanud keskenduda mehitamata sõidukite ja robootikaärile oma firmade Sinrob and Milrem Robotics kaudu.

Patria teatab, et tema jääb ettevõtte 60 protsendi aktsiate omanikuks. Väärsi jätkab firmas tööd nõukogu liikmena.

Milrem LCM pakub rasketehnika ja relvastuse, relvasüsteemide ja muu militaarvarustuse hooldus- ja remonditeenust.

