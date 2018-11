Eesti kaotas Euroopa Kohtus suhkrutrahvi vaidluse

"Euroopa Kohus otsustab jätta apellatsioonkaebus rahuldamata," seisab neljapäeval Luxembourgis tehtud otsuses. Kohtukulud tuleb kanda Eesti riigil.

Eesti esitas mullu juunis apellatsioonkaebuse 2017. aasta märtsis tehtud Euroopa Kohtu otsuse peale, millega jäeti vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata Eesti 2015. aasta kevadel esitatud hagi Euroopa Liidult 34,3 miljoni euro ulatuses suhkru liigse laovaru eest makstud tasu tagasisaamiseks.

Eesti pidi Euroopa Liiduga liitumisel tasuma niinimetatud trahvi erinevate kaupade üleliigsete laovarude eest. Vaidlus suhkru üleliigse laovaru üle on esile kerkinud, kuna Eesti on väljendanud kahtlust, kas Euroopa Komisjon täitis omapoolset kohustust tagada, et vajalikud õigusaktid oleksid ühinemise kuupäeval Euroopa Liidu Teatajas eestikeelsena avaldatud.

Loe pikemalt ERR-ist.