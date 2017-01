Martti Siimanni sõnul ei ole tipprestorani pidamine sugugi lihtne äri. "Kui tahaksin tõsist äri teha, siis ma restoranidega ei tegeleks. Tipprestoranide käibed ja kasumid on võrreldes mainstream-toidukohtade ja frantsiisikettidega pisikesed," ütleb ta.

Martti Siimanni sõnul ei ole tipprestorani pidamine sugugi lihtne äri. "Kui tahaksin tõsist äri teha, siis ma restoranidega ei tegeleks. Tipprestoranide käibed ja kasumid on võrreldes mainstream-toidukohtade ja frantsiisikettidega pisikesed," ütleb ta. Foto: Priit Simson

Eesti tipprestoranid on maailmatasemel, kuid majanduslikult on valdkond keeruline. Ärileht rääkis kahe Eesti restoraniässa Martti Siimanni ja Kalev Tanneriga selle luksussektori võludest ja valudest.

Eestis on laialt levinud arvamus, et tipprestoraniäri on väga tulus. Seetõttu tuleb turule pidevalt uusi tegijaid, kes loodavad valdkonnast kerget teenistust. Pikalt äris tegutsenud ettevõtjad räägivad, mis glamuuri taga tegelikult peitub.