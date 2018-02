Eesti kellameister NYT-s: tahan, et ka eestlased minu loomingut osta jõuaksid

Tartus elav 33-aastane Tõnis Leissoo on erialalt IT-spetsialist, kes veel hiljuti Playtechis töötas. 2016. aastal sai ta valmis oma esimese käekella - Eesti Vabariigi sajandale sünnipäevale pühendatud "Wõitleja", kirjutab New York Times. "Olin väsinud digitaalsetest asjadest. Tahtsin luua midagi, mida saaks ka päriselt kanda ja katsuda." Kuni pooleteise tuhande euroni küündivate hindadega toodete kohta ütleb Leissoo, et soovib hoida hinnad võimalikult madalal, et ka eestlased seda endale lubada jõuaksid.

Leissoo ütleb, et Estonia 1918 Wõitleja käekellad on mõeldud austusavalduseks Eesti Vabadussõjas võidelnud meestele, naistele ja lastele ning Eesti tutvustamiseks välisriikides. Wõitleja käekella nimi tuleneb soomusrongi Nr. 5 suurtükivagunist, mida kasutati Vabadussõjas.

New York Timesis ilmunud artiklis räägib Tõnis Leissoo detailselt kella komponentidest ja materjalidest - kell on pronksist nagu soomusrongi vedurite näidikudki. Musta raamiga kella puhul oli mehele abiks Roman Tavasti kullasepafirma.

Enne kui Leissoo kellasid päriselt tootma hakkas, pani ta enda toote üles ühisrahastuse veebilehele, kus pakkus kella 900 euro eest. 100 tükki müüdi koheselt välja, mis andis Leissoole indu, et jätta infotehnoloogia eriala kõrvale ning jätkata kellameistrina. Ülemisel fotol nähtav kell "Maestro" on müügil 1450 euroga ning märtsis peaks välja tulema uus kellamudel "Aviaator" - austusavaldus Eesti inseneridele, kes ehitasid 30ndatel õhusõiduki PTO4. Foto: www.estonia1918.com Leissoo kontor-töölaud asub Tartus vanas pangamajas, mille deposiidibokse kasutab mees nüüd kelladetailide hoiustamiseks.