Eesti kerkib viletsuse edetabelis aina ülespoole

Agentuuri Bloomberg iga-aastaselt koostatud maailma riikide viletsuse edetabelis sai Eesti mullusest kõrgema koha, mis tähendab, et elu on siin viletsamaks minemas.

Viletsuse edetabelit - inglise keeles misery index - peab Bloomberg kombineerides töötuse ja inflatsiooni ootusi. Ehk teisisõnu: mida vähem tööd ja suurem hinnatõus inimesi ees ootab, seda kõrgem on ka riigi koht edetabelis.

Konkurentsitult suurim skoor on, nagu varasematel aastatelgi, hüperinflatsiooni alla kannataval ja kaubapuuduses Venezuelal. Tänavune viletsusindeks oli sel sotsialistliku plaanimajandusega Lõuna-Ameerika naftariigil koguni 499,7, suurim kui ühelgi riigil eales varem. Kuid ka mullu ja tunamullu ületas Venezuela ainsana riigina saja punkti piiri.

Esikümnesse mahtusid veel Lõuna-Aafrika Vabariik, Argentina, Kreeka, Türgi, Hispaania, Ukraina, Serbia, Brasiilia ja Uruguay.

Kõige vähem läheb elu viletsamaks Bloombergi uuringu kohaselt aga tabeli lõpuosa riikide elanikel. Edetabeli viimased kolm on Tai, Singapur ja Šveits, neile eelnevad Jaapan, Island, Taivan, Taani, Iisrael, Lõuna-Korea ja Hongkong.

Eesti sai tunamullu 47. koha skooriga 5,7, mullu 40. koha tulemusega 7,9 ning tänavu on Eesti kerkinud 65 riigi seas 25. kohale 9,7 punktiga. Ehkki punktid on muutunud vähe, on Eesti tõusnud tabelis palju kõrgemale, mis on sisuliselt halb näitaja.

Meie lähiriikidest on Norra 47. kohal (indeks 7,3), Rootsi 39. (8,3), Leedu 29. (9,5), Poola 28. (9,6), Soome Eestiga ja Belgiaga 25. kohta jagamas (9,7) ning Läti 18. kohal (11). Nii Poola, kes tegi Euroopas suurima hüppe edetabelis, kui ka Eesti ja Läti puhul tõdevad Bloombergi tabelikoostajad, et kehva koha tõi suur inflatsiooniprognoos, samas kui töötuse näitajad on head.

Lätiga sama suur on viletsuse indeks ka kogu euroalal, nii et eestlased võivad end lohutada sellega, et lõunanaabritel ja euroalal keskmiselt läheb tänavu elu rohkem viletsamaks kui meil.