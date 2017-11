Eesti kinnisvaraostja on hinnatundlik, aga nõudlus uute korterite järele on suur

Nii Tallinna kui Tartu kinnisvaraostjat ostjat iseloomustab hinnatundlikkus. Inimesed analüüsivad turgu ja kui hind on kõrgem kui konkurentidel, siis arendajal müük ei lähe, rääkis Swedbanki kinnisvara ja ehituse osakonna juhataja Ero Viik.

Nõudlus hea hinnaga ja hea lahendusega korterite järele on Viigi sõnul suur. Kolmandas kvartalis tuli Harjumaal pakkumisse 30 projekti kokku 795 uue korteriga. Sama kvartali jooksul osteti neist ära 40%.

„See näitab, milline on turul nõudlus uute pindade järele,“ rääkis Viik.

Tallinna uusarenduste keskmise hinna kasvumootoriks on olnud Põhja –Tallinna tehingute keskmine ruutmeetrihind on olnud peamiseks kasvumootoriks. Põhja- Tallinna keskmine hind omakorda on Viigi sõnul kasvanud, sest seal on tehtud aina suuremaid ja kesklinnale lähedasemaid projekte. Sellest on ka kõrgem ruutmeetri hind, ulatudes üle 2400 euro.

Samas tõdes Viik, et võrreldes ükskõik mis linnaosas asuvat projekti täna ja kaks aasta tagasi, siis selle toote hind ei ole muutunud. „Pakkumishinnad ei ole viimase aasta jooksul oluliselt muutunud,“ lausus ta. Samuti ei näe Viik põhjus, miks hind peaks oluliselt hakkama tõusma või langema ka lähiajal. „Pigem on hind stabiliseerumas,“ ütles ta.

Tartus on kinnisvaraturu aktiivsus Viigi sõnul samuti tõusnud ning selle aasta kolme kvartaliga on müüdud sama palju kortereid kui kogu eelmise aasta jooksul kokku. Kõrge tehingute aktiivsus tuleneb Viigi sõnul kahest väga edukast arendusprojektist, kus on müüdud kokku 40% kõigist sel aastal Tartus müüdud korteritest.

Tartus on Viigi sõnul edukad need projektid, mille ruutmeetri müügihind jääb pisut alla 1500 euro. „Tartus on projekt edukas kui hind jääb 1400-1600 euro kanti. Kesklinnas veidi kõrgem, 2000 euro kanti ruutmeeter,“ ütles Viik.