Eesti kinoäri ost tõi Hiina firmale uurimise

Hiina pangandusjärelvalve ametnikud tahavad keelata suurpankadel Dalian Wanda Groupi finantseerimise, kuna väidetavalt on ettevõte rikkunud Hiina valitsuse seatud välisinvesteeringute piiranguid, vahendab Äripäev uudisteagentuuri Bloomberg.

Üks uurimisalustest tehingutest on jaanuaris Eesti suurima kinoäri, Nordic Cinema Group Holding AB ost 865 miljoni euro eest. Nordic Cinema Group on suurim Põhjamaades ja Balti riikides tegutsev kinooperaator, mille alla kuulub ka Eestis tegutsev Forum Cinemas.

Peale selle on uurimise all tehingud, millega omandati AMC Entertainment Holdings Inc, Carmike Cinemas, Sunseeker International, Legendary Entertainment ja Euroopas tegutsev kinooperaator Odeon & UCI Cinemas Group.

Dalian Wanda Groupi esindaja keeldus olukorda kommenteerimast.

