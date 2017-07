Eesti kinokett laieneb Soome

Soome saab järgmisel aastal kolmanda kinoketi, kui Eesti Cinamon avab Helsingis oma kinokompleksi. Soome kinoturu liider Finnkino kinnitab, et konkurents neid ei heiduta, kirjutab Yle.

Soome kinode konkurets tuleval aastal tiheneb sest eestlaste Cinamon avab Helsingis Kalasatamas Redi kaubanduskeskuses oma kino.

Cinamoni kommertsdirektor Toomas Luhats kinnitas, et kinokett tahab laieneda ka teistesse kohtadesse Soomes, kuid konkreetseid plaane ei avaldanud. „Arutleme uute asukohtade üle Helsingis ja teistes linnades,“ märkis ta.

Soome filmikoja juhatuse esimees Tero Koistinen kinnitas, et on hea, kui keegi sellele turule tuleb ning näitab, et see valdkond on äriliselt huvitav.

Cinamon Holdingul on Balti riikides viis kino. Firma peakorter asub Eestis ning ettevõte kuulub vene kapitalil ettevõttele DLT Capital, mille omanik on Tatjana Vsevolodovna Tolstaja. Tolstaja on ka ettevõtte juhatuse liige Lisaks kuuluvad ettevõtte juhatusse Andrei Tolstoi ja Vitali Jakovlev.

Eelmise aasta majandusaasta aruannet ei ole ettevõte esitanud.

Soomes tegutseb praegu kaks kinoketti, mis mõlemad kuuluvad väliskapitalile. Finnkino kontrollib suurte linnade turgu, Bio Rex tegutseb vähem kesksetes piirkondades. Kokku on kinod 19 Soome linnas.

Finnkino müügidirektor Kalle Peltola kinnitas Ylele, et konkurentsi suurenemine kinoäris neid muretsema ei pane. „Loodame, et uued kinod muudavad inimesed aktiivsemaks ja nad hakkavad tihedamini kino külastama, lausus ta.

Peltola sõnul peavad kõik tegijad selles äris nagunii olema aktiivsed ja muutustega kaasas käima, keegi ei saa endale käed rüpes istumist lubada.

Koistineni sõnul ei ole suuri muutusi kinosektoris oodata.