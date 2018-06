Eesti kohtutes hakkab lähikuudel pihta väga eriline vaidlus

Bitcoin Foto: KAREN BLEIER, AFP

Lähikuudel hakkavad Eesti kohtud lahendama esmapilgul küllaltki tavalist kohtuasja - palgatud konsultant pöördub töövõtulepinguga kohtusse, kuna leiab, et talle pole nõuetekohaselt makstud. Eriliseks teeb miljonitesse eurodesse ulatuva vaidluse aga see, et nõutakse krüptoraha üleandmist ning vaidlus on kogu Euroopa esimene nn ICOsid puudutav kohtuasi, Kirjutab Äripäev.