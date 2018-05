Eesti korterituru kasv kiirenes taas

Aprillis tehti Eestis 1790 korteritehingut, mida oli 8,6% võrra enam kui aasta tagasi samal perioodil kuid 2,6% võrra vähem kui märtsis. Võrreldes aastataguse perioodiga asus tehingute arvu kasvutempo taas kiirenema, kirjutab Maa-amet.

Aasta esimese nelja kuu jooksul tehti Eestis 7033 korteritehingut. Võrreldes aastataguse perioodiga oli seda kõigest 1 tehing vähem ehk turuaktiivsus on püsinud erinevalt varasematest aastatest oluliselt stabiilsem. Harjumaa koos Tallinnaga on sealjuures kasvanud aasta vältel 0,9% võrra ja Tartumaa 3,3% võrra. Tehingute arvu langust on soodustanud ennekõike väiksemate piirkondade korteriturud, kus pakkumiste arv on jätkanud pidevat aeglases tempos alanemist ning pakkumishinnad kasvamist.

Esimese nelja kuu baasil on tehingute arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud Jõgeva, Lääne, Rapla, Saare, Valga, Pärnu ja Võru maakonnas. Lisaks on tehingute arv olenemata vägagi laialdasest pakkumiste hulgast langenud 3,8% võrra ka Ida-Virumaal, kus on siiski hinnataseme edasine langus ning pakkumiste varasem järjepidev kuhjumine lõppenud ning paranevate tööturu tingimuste tõttu on oodata ka vastava piirkonna aeglast kasvutrendi algust.

Keskmine hind 1277 eurot ruutmeetri kohta