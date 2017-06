EESTI KROON 25: Urmas Suklese valmistus rahareformiks omapärasel moel

Haapsalu linnapeal Urmas Suklesel möödus krooni rahareform välismaal olles, kuid firma rahadega tegi ta kavala manöövri.

„Rahareformi toimumise ajal olin ma abikaasaga Rootsis, nii et vahetu kogemus oli suht nadi,“ kirjutas Sukles Ärilehele. „Kuidagi ma oma rublad kroonideks siiski sain, aga see hetk on mälust kadunud.“

„Teine lugu oli firma rahadega. Seda vahetuskurssi ja ka vahetatava raha hulka suudeti hästi saladuses hoida, et isegi mina ja sõbrad, kel sidemed olid kõrges poliitikas ja pankades, ei saanud teada,“ meenutas ta. „Et vahetusega tekkida võivaid riske maandada, ostsime tutvuste kaudu Livikost 14 000 pudelit viina, sest loogika ütles, et viin on kindel valuuta ja arvasime,et viina hind krooni puhul peaks ka tõusma.“

„Pärast küll selgus, et see oli suhteliselt mõttetu tegu meil, sest firmade raha vahetati probleemideta ja viina hind oli kõrge ainult esimesel nädalal peale reformi ja sellele me ei jõudnud reageerida ning pärast oli tegu sellest pudelitehulgast ilma kahjuta lahti saada,“ mainis ta.