Eesti krüptopetturid skeemitasid inglise vanahärradelt tuhandeid välja

Järgmine päev sai Plummer kõne, milles teda süüdistati oma internetikonto valesti kasutamises ning öeldi, et oma rahale võib ta aidaa öelda. Kodupanga Barclays esindaja ütles aga, et nende kliendid on krüptoraha ostmises vabad. Ehkki pangal on kahtlaste investeerimisettevõtete nimekiri, käis neil üle jõu seda enne Plummeri kaardidetailide jagamist kontrollida. Pank väidab, et neil pole kliendi investeerimisotsuste osas mingit vastutust.

Teine petta saanud inglane Peter Oliver jõudis krüptotehingute vahendaja KayaFX-ni läbi internetis nähtud reklaami. KayaFX on hallatud Tallinna Roosikrantsi tänavale registreeritud ettevõtte Gammatech Services OÜ poolt. Reklaamis lubas ettevõte ennenägematut investeerimistasuvust ja nende kodulehel olnud automaatne kauplemissüsteem tundus 83-aastale Oliverile huvitav. Süsteem osutus lõpuks aga võltsiks pettuse kattevarjuks ning härra kaotas sinna 14 000 naela.

Uurides ilmnes sadu samasuguseid juhtumeid, kuidas raha haihtub hetkel, kui investeerija avaldab soovi seda välja võtta. Oliveri pank NatWesti sõnul üritati kohe kaotatud raha tagasi saada, ent seda ebaõnnestunult. Panga esindaja kommenteeris: "Me saame Mr. Oliverist aru, kes on olnud keerulise pettuse ohver ja mõistame, et tegu oli tema jaoks väga ebameeldiva juhtumiga. Me võtame enda kohust skeeme ja pettusi ennetada väga tõsiselt, aga tahaks klientidele südamele panna, et ise tuleb selliste asjade suhtes väga tähelepanelik olla ja enne investeerimist näiteks õigusnõu küsida."

Eesti finantsinspektsioon on avaldanud nii Gammatech Services OÜ kui ka Greenfield Capitali haldava Kinteka OÜ kohta teate, milles hoiatatakse kliente, et nendel ettevõtetel puudub Eestis tegevusluba ja investeerimisteenuste osutamiseks neil Eestis õigusi pole.